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Bursa'daki şantaj operasyonu kamerada

Bursa’nın İznik ilçesinde iş adamlarından şantaj yoluyla para isteyen gazete sahibi Necmi İnce’nin bir benzin istasyonunda paraları teslim alma ve sonrasında polis tarafından yakalanma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İznik ilçesinde iş adamlarından şantaj yoluyla para isteyen gazete sahibi Necmi İnce'nin bir benzin istasyonunda paraları teslim alma ve sonrasında polis tarafından yakalanma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay dün İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gazete sahibi Necmi İnce, iddiaya göre kaçak villalarını haber yapmama karşılığı şantaj yaptığı iş adamı Fuat E. ile bir benzin istasyonunda buluştu. İşadamından 60 bin lira ve 10 bin euroyu teslim alan Necmi İnce, kendisini takip eden sivil polisler tarafından kapıda kıskıvrak yakalandı.


Yaşanan anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu'ndaki sorgusu tamamlanan Necmi İnce adliyeye sevk edildi.


İnce'nin işadamına şantaj yapmadığını ifade ettiği, parayı danışmanlık karşılığı aldığını söylediği öğrenildi.

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