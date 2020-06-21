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Bursa'daki sel felaketinde ölü sayısı 2'ye yükseldi

Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 2'ye yükseldi. Akşam saatlerinde Dudaklı köyünde 24 yaşındaki engelli kızın hayatını kaybetmesinin ardından Kayacık köyünde de 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedine ulaşıldı.



Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketi hayatı felç etti. Dudaklı ve Kayacık köyünde akşam saatlerinde etkili olan sel, onlarca aracı, traktörü sürükledi, çok sayıda ev ile binlerce döküm ekili alan da sular altında kaldı. Çınarcık olarak bilinen dağ yöresinden gelen kaya parçalarıyla gelen sel suları Dudaklı köyünde hayatı durma noktasına getirdi. Köyün üst kısmındaki bir evde kalan 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba sel sularından dışarı çıkamayarak hayatını kaybetti. Kayacık köyünde ise sel nedeniyle Bingöllü 5 kişilik aileden 4 kişi kayboldu, köyde 5 yaşındaki kız çoğunun cesedine ulaşıldı. Böylelikle ilçede meydana gelen selde ölü sayısı 2'ye yükselirken kayıp sayısı da 4 oldu.



Olay yerine AFAD, Jandarma. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ve AKUT ekipleri gelerek müdahale etti. Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş felaketin yaşandığı her iki köyde de incelemelerde bulundu.

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