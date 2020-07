Bursa'daki sel felâketiyle ilgili dikkat çeken rapor

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu'nun başkanlığında geçen hafta Kestel'deki afet bölgesini ziyaret eden İl Başkanı Cihangir Kalkancı'nın talimatıyla Dudaklı, Narlıdere, Kayacık ve Aksu köylerinde başlatılan teknik inceleme tamamlandı. İl Başkan Yardımcısı ve Jeoloji Mühendisi Mehmet Yıldız'ın sorumluluğundaki komisyon üyeleri, öncelikle dört köyde saha tahkikatı yaptı. Bölgedeki coğrafî ve iklim şartlarını inceleyen teknik heyetin hazırladığı raporda, "Küresel iklim değişimine bağlı olarak Türkiye genelinde ısı ve buharlaşma artışı söz konusu. Havada anormal su buharı birikimi var. Bunun sonucunda da önceki dönemlere kıyasla aşırı yağışlar bekleniyor. Bu değişim ise sel, taşkın ve heyelan riskini artırıyor" cümlelerine yer verildi.

Dudaklı'da meydana gelen felâketin, teknik açıdan diğer bölgelerden ayrıldığı belirtilen raporda, söz konusu mahallede tarihsel bir sel afeti kaydının yer almadığı, jeolojik özellikleri bakımından üst bölgelerinde sel olayına sebebiyet verecek herhangi bir su kaynağının da bulunmadığı kaydedildi. Raporun sonuç bölümünde ise 8 maddelik dikkat çeken tavsiyeler yer aldı:

"İlk olarak yağışlar anında ve sonrasında bir tehlike de heyelan - devrilme (kaya) riskidir. Bu durumlar da göz ardı edilmeden takip edilmeli, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlanmalıdır. ikincisi, olağan dışı yağışların görüldüğü bu dönemlerde, bütün ihtimaller göz önünde bulundurularak en hızlı şekilde harekete geçilmelidir. Üçüncüsü, yörenin potansiyel heyelan ve sel haritaları sağlıklı olarak tamamlanarak yerleşim ve altyapı kararlarının alınmasında göz önünde bulundurulmalıdır. Dördüncüsü, felakete dönüşen bu doğa olaylarından gereken dersler alınmalı, aynı özellikteki yerleşim alanları tespit edilerek can ve mal kayıpları oluşmadan boşaltmalar da dahil gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır. Beşincisi, dere yatağındaki her türlü yapılaşma yasaklanmalıdır. Vadiler boyunca sel, taşkın, küçük heyelan ve akmalar sebebiyle tehlike altında olan konutlar/alanlar tespiti gerekli önlemler alınmalıdır. Altıncısı, dere yataklarından bilinçsiz ve kontrolsüz olarak malzeme alınması engellenmelidir. Dere yataklarına yapılan müdahaleler başka alanlarda taşkına sebep olmaktadır. Bu sebeple dere yataklarının daraltılmasından vazgeçilmeli, dere ıslah çalışmaları bölgede mevcut tüm dere yataklarında (kuru dere yatakları da dahil) en kısa zamanda başlatılmalıdır. Bölgedeki her türlü yapılaşmalar için jeolojik ve hidrolojik çalışmalar zorunlu hale getirilmelidir. Yedincisi, bu sel ve taşkın olaylarını oluşturan yağışların karakteri ve miktarı hakkında net bilgi elde edilememiştir. Hidrometeorolojik çalışmaların sağlıklı yapılabilmesi ve sağlıklı kararlar alınabilmesi için bölgede standartlara uygun meteoroloji İstasyonları acilen kurulmalıdır. Son olarak ise, valilik, yerel yönetimler, AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kurumların işbirliği ile, akademik odalardan da destek alınarak acilen Bursa da heyelan, taşkın ve su baskını gibi kuvvetli yer hareketlerine yönelik duyarlılık, tehlike ve risk dağılımını gösteren bölge haritalarını hazırlaması gerekmektedir. Bu çalışmalar kamuoyu ile paylaşılmalı, herkes farklı afet senaryoları hakkında bilgilendirilmeli".

Bu arada 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinden ders çıkarılması gerektiğini belirten MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımızla birlikte birçok hane, araç ve tarımsal makinelar kullanılamaz hale gelmiştir. Tarım arazileri de taşıntı malzeme sebebi ile ciddi tahribata uğramıştır. Riskler belirlenir, toplumun bireyleri ve karar vericileri bilinçlendirilir, gerekli bilimsel önlemler alınırsa afeti engellemek ya da az zararla atlatmak tabi ki mümkündür” ifadelerini kullandı.

Kalkancı, son olarak hazırlanan raporu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla da paylaşacaklarını söyledi.