Bursa'daki sır cinayet 24 saat geçmeden çözüldü

Bursa'da hurdacıda işlenen cinayet, 24 saat geçmeden çözüldü. 20 kişinin sorgulanmasının ardından çözülen cinayetin 2 şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa İstihbarat ve Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile çözülen cinayetin iki kişi tarafından darp edilerek işlendiği öğrenildi. Olay, dün Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oğlu Orhan Yakut babasını defalarca aramasına rağmen ulaşamayınca 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 ekipleri ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Yakut'un cansız bedeni ile karşılaştı. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan araştırmada, Mustafa Yakut'un kafasına sert bir cisimle vurulduğu ve darp edildiği tespit edildi. 20 kişiyi sorgulayan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedin bulunmasından 12 saat önce R.Ö. (17) ve F.T.'nin (20) olay yerine geldiği bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 2 şüpheli, kiraladıkları araçla yakalandı. Şüpheliler deliller ve polisin araştırması sonucunda suçlarını itiraf etti. Şüpheliler, alışveriş yaptıklarını ve maktülün cebinde para gördüklerini, sonrasında tel örgüden atlayarak şahsı darp edip parasını aldıklarını itiraf ettiler. Gemlik Adliyesinde hâkim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin daha önce de hırsızlıktan kaydı olduğu öğrenildi.