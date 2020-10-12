Bursa'daki ünlü güzellik merkezi 5 yaşında

Bursa'nın önde gelen güzellik merkezlerinden olan Essplus, kuruluşunun 5. yılını kutladı. Merkezde gerçekleştirilen kutlama organizasyonunda firma yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eğitmenler, personel ve müşteriler 5. yıl pastasını hep birlikte kesti.

Kurucu ortaklar tarafından 2015 yılında hizmet vermeye başlayan ve kısa sürede Bursa'nın en tanınmış firmaları arasındaki yerini alan Essplus Güzellik Merkezi ve Akademisi, 5. yılını tüm personeli ve müşterileriyle birlikte kutladı. Çok sayıda davetlinin yer aldığı organizasyonda misafirlerini tek tek ağırlayan firma ortaklarından Gülin Çifçi ve Derya Bulut, kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.

Keyifli geçen organizasyonun sonunda hep birlikte kutlama pastası kesildi.