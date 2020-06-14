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Bursa'daki uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Bursa’nın İznik ilçesinde polisten kaçarken kullandıkları otomobili mezarlığın duvarına çarpıp, polise yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisi, adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde polisten kaçarken kullandıkları otomobili mezarlığın duvarına çarpıp, polise yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisi, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu madde taşıyan şüpheli şahısları takibe alan Bursa polisi Gemlik ilçesi otoyol üzerinde şüpheli aracı durdurmak istedi. Polisi görünce kaçan şüpheli şahıslar Orhangazi gişelerinde bulunan bariyeri de kırıp yollarına devam etti. Kovalamacanın ardından şüpheli şahısların kullandığı otomobil İznik ilçesi Boyalıca mevkiinde kontrolden çıkıp mezarlığın duvarına çarparak durdu. Araçtaki şüphelilerden biri yaralanırken, ikisi de kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı şüpheli olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.


Ekipler tarafından araç içerisinde yapılan aramalarda ise bagajda bavulun içerisine saklanmış halde 31 kilo bonzai ele geçirildi.


3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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