İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.E, A.S. ve M.B. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 800 uyuşturucu hap, yeşil reçeteyle satılan 280 hap, 400 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.