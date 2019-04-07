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Bursa'daki Van'lıların kurtuluş coşkusu

Bursa Van Gönüllüleri Platformu Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

Bursa Van Gönüllüleri Platformu Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı nedeniyle 3.Geleneksel Van kahvaltısı etkinliği düzenledi. Bursa ve çevre illerde yaşayan Van'lılar meşhur Van kahvaltısında bir araya geldi.


Kahvaltının ardından yaklaşık bin misafir Van'ın geleneksel şarkılarını söyleyerek orkestraya eşlik etti. Etkinliği düzenleyen Bursa Van Gönüllüleri Platformu üyeleri, Remzi Dede, Suat Arvas, Murat Ergenoğlu, Özlam Tanrıtanır, Ferruh Gündal, Ferruh Dede ve Nazmi Saraçoğlu plaketler ile ödüllendirildi. Platform adına konuşan Suat Arvas, "Van'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde sizlerle birlikte olmanın verdiği mutluluk tarif edilemez. Bu yıl 3'ünücüsünü yaptığımız dünya çapında marka olmuş Van kahvaltımızı yaparken hemşehrilerimize Van'ımıza ayrı bir sevgi duyan dostlarımızla unutulmaz anılara vesile olmasını diliyoruz" dedi.

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