Bursa'daki yangın faciası...8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Bursa’da Suriye uyruklu 8’i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında, bilirkişi ve Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ın incelemesi tamamlandı.
Bursa'da Suriye uyruklu 8'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında, bilirkişi ve Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın incelemesi tamamlandı. Cenazeler Büyükşehir Belediyesi'ne ait ceanaze araçlarıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi'nde 23.52'de yaşanan yangında anne Amine El Cesim, (30) Ahmet El Cesim (10), Ali El Cesim (10) Muhammet El Cesim (3) Yasir El Cesim (2) Ahmet El Cesim (6) Garam El Cesim (8) Maram El Cesim (10) Ali El Cesim (10) hayatını kaybetmişti.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kriminal ekiplerinin olay yerindeki incelemesi tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı cenaze araçları ile çocuklar, anne ve kuzenlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı
Çocukların 6'sının anne Amine El Cesim'e ikisinin ise kardeşine ait olduğu öğrenildi.
Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın babanın ve komşuların ifadesine başvuracağı kaydedildi.