Bursa'daki yerel marketler ramazan fırsatçılığına geçit vermeyecek

Bu süreçte et ve süt fiyatlarının da kontrol altına alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Yerel marketler olarak yılın başında uyguladıkları ‘birçok üründe fiyat sabitleme' sonrasındaki süreçte de fahiş fiyat artışına başvurmadıklarını kaydeden Bursa Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri fiyatlarının kontrol altına alınmasını beklediklerini söyledi.

‘Kâr marjımızı düşürdük'

Ramazan ayına özel erzak paketi ve hediye kartlarını kullanıma sunduklarını belirten Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, “Dayanışma ayı Ramazanda gıda ihtiyacının eksiksiz temin edilmesi ve sağlıklı gıdaya erişim konusu, halk sağlığı açısından olduğu kadar biz yerel zincirler için de çok önemli. Bursa PERDER üyeleri, bu mübarek ay öncesi artan talebi fırsata çevirmek yerine birçok gıda ürününde fiyatlamayı piyasa şartlarına göre çok sınırlı tutmuştur. Bu hareketimiz, Ramazan boyunca ve sonrasında da değişmeyecek. Bizler kâr marjımızı düşürmeyi göze alarak hem halkımıza uygun şartlarda hizmet etmekten, hem de ilave istihdam oluşturmaktan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

‘Et ve sütte indirim bekliyoruz'

Et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışa da dikkati çeken Haşim Kılıç, “Son dönemde bu kalemlerdeki aşırı fiyat artışları, hem tüketiciyi hem de tüketiciyle nihai aşamada karşı karşıya gelen bizleri zorlamaktadır. Son günlerde maliyet artışlarına göre fiyatların astronomik şekilde arttığı et ve sütteki gelişmeleri anlamlandıramıyoruz. Bu konuda Ramazan arifesinde devletimiz tarafından atılacak etkili adımların piyasaya rahat nefes aldırmasını bekliyoruz. Yakın zamanda ay çiçeği yağında yaşanan sıkıntıların nasıl kısa sürede çözüldüğüne şahitlik ettik. O dönem, panikle yapılan alışverişlerin doğru olmadığını ifade etmiştik. Ette ve sütte de aynı şekilde kontrolün sağlanmasını bekliyoruz” dedi.

Depremzedelere yardımlar devam edecek

Yakın zamandaki afetler sonrası Türkiye Perakendeciler Federasyonu öncülüğünde bölgedeki ve Bursa'ya göç eden depremzedelere yönelik yardım çalışmaları başlattıklarını da belirten Kılıç, “Bursa'daki yerel marketler olarak hem deprem bölgesine, hem de şehrimize gelen depremzedelerimize yönelik üyelerimizin değerli katkılarıyla yardımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ramazan gibi mübarek bir ayda yardımların daha da artması gerektiğini dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.