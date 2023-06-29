Bursa'dan Avrupa'ya kiraz ihracatı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ihracat ürünü olan Napolyon cinsi kirazın hasadı başladı. Hasadı yapılan kirazların Almanya, İngiltere, Avusturya, Fransa gibi Avrupa ülkelerine ihracatı başladı.

İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu yaptığı açıklamada, "3-4 gündür Napolyon kirazımızın hasadına devam etmekteyiz. Bu yıl İnegöl'ün ova köylerinde ihracat firmalarıyla anlaşmalar yapıldı. Yaptığımız anlaşmalarla Napolyon kirazını göndermemiz sebebiyle Napolyon piyasası biraz daha yükseldi. İhracatın girmesiyle iç piyasada da bir hareketlilik arz etti. Bu da doğal olarak üreticimizi memnun etti. Bahsettiğim bu köylerimizde Napolyon hasadı birkaç gün daha devam eder, akabinde diğer bayır köylerimiz; Kayapınar, Süleköy, Kıranköy'de yine firmayla yaptığımız görüşmeler sonucunda nasipse bayram sonrasında kiraz alımlarına devam edeceğiz" dedi.

Avrupa ülkelerine ihracat

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise, "İnegöl'ümüzün bereketli topraklarında bir haber daha yapıyoruz çünkü çok çeşitli ürünlerimiz bulunmakta. Bugün de kiraz hasadı yapan bir tarlaya geldik. Aslında kiraz hasadı başlayalı 20 gün oldu. Şu anda Napolyon ve Ziraat 0900 kiraz hasadı yapılmakta. Başkanımızın da söylediği gibi ihracatçıların buraya gelmesiyle çiftçimiz mutlu oldu. Bu kirazın yetiştiriciliğini bölgemizde 10 köyümüz yapmakta ve bin 500 ton civarında hasadımız yapılmakta. Bu kirazlarımız; Almanya, İngiltere, Avusturya, Fransa gibi Avrupa ülkelerine ihracatı yapılmakta. İnşallah böyle devam eder. Bu arada bayramdan sonra bin rakımlı köylerimizde bu fiyatlar daha da yukarı çıkabilecek. Orada da bayramdan sonra yeniden kiraz hasadı başlayacak. Henüz orada kirazlarımız olmuş değil" ifadelerini kullandı.