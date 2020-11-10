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Bursa'dan Azerbaycan'a destek

Bursa’da Azerbaycan ve Ahıska Türkleri öncülüğünde "Karabağ bizimdir" sloganıyla Azerbaycan’a destek konvoyu düzenlendi.

Bursa'da Azerbaycan ve Ahıska Türkleri öncülüğünde "Karabağ bizimdir" sloganıyla Azerbaycan'a destek konvoyu düzenlendi.


Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve işgaline tepki gösteren vatandaşlar, araçlarıyla Bursa'nın birçok yolunda toplandı. Kent merkezinden geçip Ankara-İzmir yoluna kadar devam eden konvoyda, Azerbaycan ve Türk bayrakları açıldı.


Konvoya Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla katılan vatandaşlar, 'İki devlet, tek millet', 'Karabağ bizimdir ' sloganları attı.

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