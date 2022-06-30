Bursa'dan çıkan LGS birincileri hedeflerini açıkladı

Türkiye'de LGS'de tam puan alarak birinci olan öğrencilerden Nurhayat İnci Karasu ve Mehmet Emre Uzun hedeflerini açıkladı.

Bursa'da Nurhayat İnci Karasu ve Mehmet Emre Uzun, 5 Haziran Pazar günü yapılan LGS sınavında iki oturumda yöneltilen 90 soruyu da doğru cevaplayarak, 500 tam puan alarak Türkiye 1.'si oldu. Denemelerde yaklaşık 10 yanlışının çıktığını belirten Nurhayat İnci Karasu, “Ancak sınav ortamı çok farklıydı. Sınavın sonucunu öğrenince çok sevindim. Başarının sonucu stres yapmamaktır. İleride Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni istiyorum. Yazılım veya elektronik bölümünde okumak istiyorum. Liseye de burada devam edeceğim” dedi.

500 tam puan yapacağını sınavdan çıktığında tahmin ettiğini belirten Mehmet Emre Uzun ise, “Sınavım çok güzel geçmişti. İleride yazılım mühendisi olmak istiyorum. Almanya'da okumak istiyorum. Almanya'da mühendislik eğitiminin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şu an liseyi İstanbul Erkek Lisesini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Elde ettikleri sonuçlardan çok memnun olduklarını belirten özel okulun Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, başarılarından dolayı öğrencilere, öğretmenlere, okul yöneticilerine ve velilere teşekkür etti. Sınava hazırlanma sürecinin büyük önem taşıdığını ifade eden Bulut, "Öğrencilerimiz çok iyi bir sistemle çalışarak bu başarıyı elde etti" dedi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Sırakaya ise, duruşları ve tarzlarıyla öğrencilerin Türkiye için gelecekte imza atacakları başarının heyecanını birlikte yaşayacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından plaket ve altınla ödüllendirilen öğrenciler, aile ve öğretmenleriyle bol bol fotoğraf çekindi.