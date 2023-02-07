Bursa'dan deprem bölgesine tıbbi malzeme desteği

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık tesislerinden toplanan tıbbi malzemeler, deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcıklı ilçesi olan ve pek çok ilde hissedilen depremde arama kurtarma çalışmaları son hızıyla sürerken, bölgede ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerle ilgili Bursa'da kollar sıvandı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kamu hastanelerinden toplanan tıbbi malzemeleri taşıyan tırlar, Gaziantep'e gitmek üzere yola çıktı.

Çalışmaları yerinde takip eden Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, “Depremden kısa bir süre sonra arama kurtarma çalışmalarına katılması için Müdürlüğümüze bağlı UMKE ve 112 personellerinden oluşan toplam 21 araç ve 80 kişilik ekibimizi bölgeye hızlıca sevk ettik. Bugün de tıbbi malzemelerimizi taşıyan tırlarımızı bölgeye gönderiyoruz. İlimizden, deprem bölgesine gerek personel gerekse tıbbi yardım gitmeye devam edecek” şeklinde konuştu.