Bursa'dan Erzurum, Trabzon ve Muş uçak seferleri 8 Mayısta başlıyor

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Erzurum, Trabzon ve Muş uçak seferlerinin 8 Mayısta başlayacağını duyurdu.

Salgın sebebiyle yaklaşık bir yıldır uçuşlara ara verilen Yenişehir Havalimanı'nda seferler 8 Mayıs tarihinde yeniden başlıyor. Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sosyal medya hesabında paylaştığı uçuş takviminde, "İç hat seferleri Erzurum, Trabzon ve Muş uçuşları ile başlayacak" dedi.

Esgin, geçen hafta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Anadolu Jet Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Karakaş ile bir araya gelmişti.

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda iç hat seferlerin Ramazan bayramı öncesinde yeniden açılacağının açıklanmasının ardından 8 Mayısta başlayacak Yenişehir Havalimanı 2021 uçuş programı belirlendi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz inandık, Bursa inandı ve başardık. Bursa Havalimanı yeniden uçuşa geçiyor. İlk seferlere, 8 Mayıs 2021 Cumartesi'den itibaren Trabzon, Erzurum, Muş seferleriyle başlıyoruz. Diyarbakır ve Gaziantep başta olmak üzere diğer seferler için de her şeyi yapacağız. Bursa'nın "ulaşılabilir şehir" olma yönündeki sürecine, tüm hemşerilerimizi destek vermeye çağırıyorum. Durmak yok, yola devam."