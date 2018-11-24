Bursa'dan Haliç çıkarması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gün 40 ilin başkanının ismini açıklayacağı toplantı için Haliç Kongre Merkezi'ne hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 ilin belediye başkan adaylarını bugün açıklayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde göstereceği adaylardan ilk grubu büyük bir törenle kamuoyuna duyuracak. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde bugün saat 14.00'te düzenlenecek tören öncesi belirlenen başkan adaylarına adaylıkları bildirildi.

Alinur Aktaş ve Bursa Milletvekilleri Budo ile İstanbul'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı açıklanacak Büyükşehir Belediye Başkanları arısında yer alan Alinur Aktaş, Mudanya'daki BUDO iskelesinden sabah saat 10.00 feribotuyla İstanbul'a hareket etti. Aktaş'a AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri, Efkan Ala, Muhammet Müfit Aydın, Mustafa Eskin, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç, Zafer Işık ve Atilla Ödünç eşlik etti.