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Bursa'dan İnegöl'e uyuşturucu getirirken yakalandılar

Bursa’dan İnegöl’e uyuşturucu getiren şahıslar ilçe girişinde yakalandı.

Bursa'dan İnegöl'e uyuşturucu getiren şahıslar ilçe girişinde yakalandı. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipleri, Bursa'dan bir araçla uyuşturucu geleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Araç içerisinde F.D. , R.G., S.A. , ve B.O. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve araç içerinde yapılan aramalarda 7 çıkı halinde toplam 23,2 gram metanfetamin maddesi ve 10.445 TL para ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 4 şahıstan biri ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, diğer 3 şahıs ise adliyeye sevk edildi.

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