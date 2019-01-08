Bursa'dan kar manzaraları

Bursa'nın tarihî mekânları kar altında görenleri büyülüyor.

Şehrin batı kesiminde kar daha fazla hissedilse de, doğu tarafında yer alan tarihî yerlerde karla birlikte güzel manzaralar oluştu. Tadilatı devam eden Emirsultan Camii'nin etrafında çocuklar kar topu oynarken, kurulan iskelelerde tüneyen güvercinler soğuktan korunmaya çalışıyor. Yeşil Cami ve Yeşil Türbe ise yabancı ve yerli turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kar altında cami ve türbeleri gezen turistler bol bol fotoğraf çekiyor.

İstanbul'dan Bursa'ya iş için gelen Gökhan Şen, “Bursa'yı iş için geldik. Gelmişken bu şehrin tarihi ve manevi yerlerini ziyaret ediyoruz. Kar yağışı altında daha önce burada olmamıştık. Bursa zaten güzel bir şehir, yağan karla daha da güzelleşmiş. Gerçekten yaşanılabilir bir şehir” dedi.

Bursa'da hava durumu en düşük -2 ölçülürken, en yüksek 1 derece olarak termometrelere yansıdı. Kar yağışının gün boyu devam etmesi beklenirken, akşam 19.00 itibariyle karın şehri terk edeği tahmin ediliyor. Bursa'da yarın hava sıcaklığının en düşük -5, en yüksek 5 derece olması bekleniyor.