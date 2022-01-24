İhlas Haber Ajansı

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Bursa'dan kar manzaraları

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Bursa, havadan görüntülendi.


Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan kar yağışı, olumsuzluklar gibi güzel kareleri de beraberinde getirdi. Bursa'da drone operatörü Hasan Sarıtaş'ın çektiği görüntüler, beyaz ile diğer renklerin cümbüşünü gözler önüne serdi. Emirsultan'dan Tophane saat kulesine, Ulucami'den Yeşil'e kadar bir çok tarihi mekan havadan görüntülendi. Beyazın, siyah, pembe, kırmızı, yeşil ve bir çok renkle yan yana gelmesi karla birlikte gelen olumsuzlukları unutturdu.

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