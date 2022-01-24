Bursa'dan kar manzaraları

Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan kar yağışı, olumsuzluklar gibi güzel kareleri de beraberinde getirdi. Bursa'da drone operatörü Hasan Sarıtaş'ın çektiği görüntüler, beyaz ile diğer renklerin cümbüşünü gözler önüne serdi. Emirsultan'dan Tophane saat kulesine, Ulucami'den Yeşil'e kadar bir çok tarihi mekan havadan görüntülendi. Beyazın, siyah, pembe, kırmızı, yeşil ve bir çok renkle yan yana gelmesi karla birlikte gelen olumsuzlukları unutturdu.