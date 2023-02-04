Bursa'dan kar manzaraları

Bursa'nın İznik ilçesindeki kar manzaraları beğeni topladı.

4 medeniyete başkentlik yapmış Bursa'nın İznik ilçesi doğasıyla da herkesi kendine hayran bırakıyor. İznik'in dağ köyleri kara büründü. İznik'e bağlı Hacıosman, Kırıntı, Candarlı ve Kutluca mahallelerinde herkesin dört gözle beklediği kar, bütün bitki örtüsü beyaza boyarken muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Hacıosman Mahallesi de gece boyu devam eden kar yağışı nedeni ile beyaza büründü. Kar örtüsü dron ile havadan görüntülendi.