Bursa'dan milli takıma 3 transfer

İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları gösterdikleri başarılarla göz dolduruyor. Spor Tırmanış branşı sporcuları Sefa Yaman, Bilal Eltutan ve Nazlı Su Başkurt, 2021-2022 sezonunda bölge ve Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri başarılar ile milli takım aday kamplarına çağırılmıştı. Aday kadroda başarılarını ispatlayan İnegöllü sporcular, milli takıma seçildi. 3 başarılı sporcu, 21-22 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye Aydın Efeler Belediyesi Tırmanış duvarında yapılacak olan Spor Tırmanış Küçükler, Gençler ve Büyükler Lider Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsilen mücadele edecek.