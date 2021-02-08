İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'dan ölümün teğet geçtiği anlara tanıklık eden iş yeri sahibi konuştu

Bursa’da iş yerinden çıkarken dengesini kaybedip savrulan adam otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bursa'da iş yerinden çıkarken dengesini kaybedip savrulan adam otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. O anları şaşkınlıkla izleyen iş yeri sahibi Ali Tülek, "Allah korudu," dedi


Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Demirtaş Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, alışveriş için gittiği iş yerinden elinde poşetlerle ayrılan kişi, ayağının merdiven basamağına takılması sonucu dengesini kaybetti. Caddeye savrularak düşme tehlikesi geçiren kişi, bu sırada hızla ilerleyen aracın manevra yapmasıyla ölümden kurtuldu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurutulan adam büyük şok yaşadı.


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; alışveriş yaptığı iş yerinden çıkan kişinin ayağının merdivene takılması sonucu yola savrularak gittiği sırada hızla ilerleyen otomobilin manevra yaparak yoluna devam etmesi ve düşme tehlikesi geçiren kişinin otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması görülüyor.


Diğer yandan o anlara tanıklık eden ve iş yeri sahibi Ali Tülek, " Sürekli gelip giden müşterimdir kendisi. O gün kapıdan çıkacağı sırada kulaklığıyla uğraşıyordu. Ayağı boşluğa denk geldi. Yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Allah korudu" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.