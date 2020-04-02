Bursa'dan sağlık çalışanlarına 3D yazıcı ile yüz koruma siperi üretildi

Mustafakemalpaşa İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü desteği ve öncülüğünde Mustafakemalpaşa Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), ülkedeki diğer BİLSEM'lerle birlikte salgınla mücadeleye katkıda bulunmak ve sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla, yüz koruma siperi tıbbi malzemesi üretimi gerçekleştirdi.

Mustafakemalpaşa Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi'nde bulunan 3-D yazıcı ile 30 adet Yüz Koruma Siperi üretildi. Üretilen yüz koruma siperleri bu mücadele sürecinde büyük bir özveri ile çalışan T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlerine ücretsiz olarak iletilmek üzere, Mustafakemalpaşa İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe ve Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi Halit Ersöz tarafından Mustafakemalpaşa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fehime Esra Asutay'a teslim edildi. Mustafakemalpaşa İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe, '' bu süreçte Millî Eğitim Müdürlüğü olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz ve bu desteğimizi arttırarak devam ettireceğiz '' dedi.

Yüz koruma siperinin 3-D yazıcıda üretilmesi yaklaşık 2,5-3 saat sürüyor. Kapasiteyi arttırmak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.