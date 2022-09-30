Bursa'dan son model araç çaldı, babasının peşinden İstanbul'a gitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, babası İstanbul'a giderken kendisini götürmediği için sinirlenip son model araç çalan 15 yaşındaki Z.A., 127 güvenlik kamerası incelenerek polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 16 Eylül 2022 tarihinde Süleymaniye Mahallesi Akgül Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. Babası kendisini İstanbul'a gezmeye götürmediği için sinirlenen 15 yaşındaki Z.A., site bahçesinde park halinde olan Semih K.'ye ait 16 ACH 278 plakalı son model cipi, içinde unutulan anahtarla çalıştırıp çaldı. Aracının yerinde olmadığını gören sahibi, polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Aracı çalan şüpheli ise babasının peşinden İstanbul'a gitti. Babasını bulamayan genç, gezerken de maddi hasarlı kaza yaptı. Kazanın ardından aracı İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yol kenarında terk edip İnegöl'e otobüsle döndü. Polis ekiplerinin 14 gün süren 127 güvenlik kamerası incelemesi sonucu şahıs tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheli genç, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Z.A.'nın ifadesinde, İstanbul'a gitmek için çaldığı araçla İstanbul'da kaza yaptığını, daha sonra korktuğu için aracı İstanbul'da kontak üzerinde terk ettiğini söylediği öğrenildi.

Bulunan araç, sahibine teslim edildi.

Şüpheli Z.A. ise bugün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.