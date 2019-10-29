Bursa'dan Suriye'ye un yardımı

Muş İLDER ve Bursa İnsanı Yardım Vakfı(İHH) işbirliğiyle Suriye'ye bir Tır un gönderildi.

Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyelinin barınma, beslenme, eğitim, psikososyal destek gibi temel insani temel ihtiyaçları bulunan insanlara yardım etmek içim Bursa'da faaliyet gösteren Muş İLDER ve İHH Bursa Şubesi işbirliğiyle Suriye'ye bir TIR un gönderildi.

"Suriyeli kardeşim ekmeksiz kalmasın" kampanyası çerçevesinde başlatılan yardım kampanyasının yoğun ilgi gördüğünü belirten Muş İLDER Başkanı Mehmet Veysi Tutkun, “ Muş İLDER her zaman ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmuştur. Kampanyaya destek veren ve yardım toplama faaliyetlerine gönüllü olarak katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdulmelik Yalvarıcı, "Suriye'deki mazlumların yanında oldukları için Muş İLDER gönüllülerine ve destekçilerine mülteci kamplarında yaşayan savaş mağdurları adına teşekkür ettiklerini kaydederek, "Mustafakemalpaşa ilçesindeki çiftçilerimizin destekleri ile bu gün gönderdiğimiz meyve Tırı ile toplamda 26 taze meyve yüklü "İyilik Tırını" mülteci kamplarına ulaştırdık. İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi olarak insani krizin başladığı ilk günden bu yana toplamda 777 Tır insani yardımı, Suriye' deki mülteci kamplarına ilettik. Desteklerinden dolayı tüm Bursa halkına teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından un yüklü Tır dualar eşliğinde Muş Kültür Evi önünden yola çıktı.