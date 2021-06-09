Bursa'dan üç okul araştırma projeleriyle dereceye girdi

Lise öğrencileri araştırma projeleri final yarışmasında Bursa'dan 3 okul dereceye girdi. Yarışmada dereceye giren 3 projeden ikisi Anadolu İmam Hatip Liselerinden geldi. Bursa'ya derece getiren Uluslararası Murat Hüdavendigâr Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bursa Özel Nilüfer Okyanus Anadolu Lisesi Bursa'nın iftihar kaynağı oldu.

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, “Bu tür yarışmaları öğrencilerimizin bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik edilmesi anlamında çok değerli görüyorum. Bu nedenle derece alsın almasın yarışmaya katılan bütün öğrencilerimizi, onlara danışmanlık eden öğretmenlerimizi, okul idarecilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İsmail Konak hazırladığı “Kadsis (Akıllı Yüz Tanıma ve Ateş Ölçme Sistemi)” isimli proje ile Yazılım/Tematik Alan Görüntü, Ses ve Yazı Tanıma ve İşleme Teknolojileri alanında ikincilik elde etti. Ayşe Aylin Erdoğan projede danışman öğretmen olarak görev aldı.

Bursa Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşegül Aydemir ise “Mustafakemalpaşa'nın Unutulan Tarihî Çeşmeleri” isimli projesi ile Tarih/Kültürel Miras alanında üçüncü olma başarısı gösterdi. Projede Fatma Şen de danışman öğretmen olarak görev yaptı.

Bursa Özel Nilüfer Okyanus Anadolu Lisesi öğrencisi Sudenur Örnek, öğretmen Tuğba Tokol'un danışmanlığında hazırladığı “Enginar Yaprağından Doğal Koruyucu Eldesi” isimli proje ile Kimya/Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında üçüncü oldu.