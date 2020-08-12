BursaFotoFest'e korona virüs engeli

Dünya'da bir Bursa markası haline gelen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak düzenlenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle 2011 yılından beri gerçekleştirilen BursaFotoFest 2020, ‘Uzak/Yakın' teması ile 16-24 Ekim 2020 tarihleri arasında yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak düzenleniyor. Dünyaca ünlü fotoğrafçıları bu sefer sanal ortamda fotoğraf tutkunları ile buluşturacak olan festivalin yürütme kurulu toplantısı Bursa Kent Konseyi'nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Düşünsel Şentürk, Yerel Gündem Şube Müdürü İbrahim Karaman, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Festival Küratörü Kamil Fırat, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, BUFSAD üyesi Ayhan Polat ve Bursa Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu Temsilcisi Meral Kuru'nun katıldığı toplantıda, BursaFotoFest'in detayları hakkında konuşuldu.

Ustalarla söyleşiler youtube kanalında

Her yıl olduğu gibi usta fotoğrafçılarla söyleşiler, panel ve atölye çalışmaları BursaFotoFest 2020'de de yer alacak ama bir farkla, etkinlikler zoom programı aracılığıyla festivalin youtube kanalında gerçekleştirilecek. Ayrıca Merinos AKKM Fuar Alanı krokisinin bir benzeri oluşturularak katılımcıların ve izleyicilerin internet ortamında masa başından kalkmayarak içerisinde gezebileceği ve sergilerin üzerine tıklayarak fotoğrafları ve bilgileri tek tek görüp inceleyebileceği sanal festival ortamı yaratılacak. Kısacası geçmişteki var olan tüm etkinliklerin birebir aynıları sanal ortama taşınacak.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos

Sanal festivalde çalışmaları ile yer almak isteyen fotoğrafçılar ise www.bursafotofest.org üzerinden proje dosyalarını sisteme yükleyerek başvurularını gerçekleştirebilirler. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos.