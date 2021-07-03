Bursagaz çevre takımı, müsilaj ve çöp temizliği yaptı

Bursagaz çevre takımı, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Bursa'nın Mudanya ilçesinde müsilaj ve su altı temizliği gerçekleştirdi.

Marmara Denizi'ndeki deniz salyası sorununa karşı temizlik çalışmaları birçok noktada devam ederken müsilaj temizliğine, SOCAR Gönüllüleri çevre takımından da destek geldi. Daha önce gerçekleştirdikleri faaliyetlerle deniz temizliğinde deneyime sahip olan Bursagaz çevre takımı, Bursa'nın Mudanya sahilinde başlatılan müsilaj temizliği çalışmalarına katıldı.

Çevresel duyarlılığı artırmak ve sürdürülebilir bir dünya için toplumsal farkındalığa dikkat çekmek hedefiyle eğitim, sağlık, çevre alanlarında ve sosyal alanlarda gönüllü faaliyetlerde bulunan Bursagaz çevre takımının müsilaj temizliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon halinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan derin deniz temizleme aracının kullanıldığı çalışmalarda, SOCAR Gönüllüleri dalış yaparak su altındaki atık ve çöpleri temizledi. İki saat süren çalışmanın sonunda denizden cam, plastik şişe, naylon poşet başta olmak üzere çok sayıda atık çöp çıkarıldı.

Müsilaj sebebiyle görüş açısının maksimum 1 metre olduğu denizde 18 metre derinliğe tüplü dalış yapıldı. 16 kişilik ekip tarafından yapılan derin deniz temizlik çalışmaları esnasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi görevlileri de müsilaj müdahale aracı ile su yüzeyinde temizlik gerçekleştirdi.

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajın bertarafı kapsamında iki kurumun yapmış olduğu başarılı işbirliği; su kaynakları, çevre ve doğal varlıkların korunması noktasında toplumsal duyarlılığa ve kolektif bilince dikkat çekti.