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Bursagaz dört hizmetiyle e-devlet kapısında

Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, müşterilerine daha kapsamlı hizmet sunabilmek için e-devlet kapısında dört hizmetle yerini aldı.

Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, müşterilerine daha kapsamlı hizmet sunabilmek için e-devlet kapısında dört hizmetle yerini aldı.


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tek şifreyle tüm kamu kurumlarındaki birçok işlemini güvenle, kolayca ve hızlı yapma imkanı sunan e-devlet kapısından artık Bursagaz müşterileri işlemlerine hızlı ve kolayca ulaşabilecek. İnternet erişimi olan her yerden giriş yapılabilen e-devlet platformu ile bugüne dek faturalarını ve adlarına kayıtlı abonelik sözleşmelerini görüntüleyebilen Bursalılar, artık yeni doğal gaz abonelik sözleşmesi ve abonelik sözleşme fesihi başvurularını da kolayca gerçekleştirebilecek.


e-devlet üzerinden toplamda 1 milyon 264 bin 403 elektrik, doğalgaz abonelik, fesih ve sorgulama işlemi gerçekleştirildiğini söyleyen Bursagaz Pazarlama Birim Yöneticisi Nihal Bütün, “Dijitalleşmenin oldukça yaygınlaştığı ülkemizde e-devlet üzerinden yapılan işlemler de artıyor. Pek çok hizmeti bir arada sunan e-devlet kapısında biz de Bursagaz olarak 4 hizmetimizle yerimizi almaya başladık. Müşterilerinin memnuniyetini artırmaya odaklı bir kurum olarak, müşterilerimizin işlemlerini e-devlet üzerinden hızlı ve kolayca yapabilmesinden memnuniyet duyuyoruz” dedi.

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