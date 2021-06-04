Bursagaz sağlıklı gelecek için çalışıyor

Bursagaz'ın LEED platinum sertifikasına sahip olan ve kendi enerjisini üreten genel müdürlük binası, enerji ihtiyacının 2020 yılında yüzde 38'ini, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 44'ünü kendisi karşıladı. Aynı zamanda yaklaşık 55,5 ton metal atık ile 4 bin 500 kg alüminyum regülatör geri dönüşüme kazandırıldı.

Bursagaz, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde, sürdürülebilir bir gelecek için atık ve enerji yönetiminin çevreyi korumadaki önemine dikkat çekti. Bursagaz'dan yapılan açıklamada, enerjinin verimli kullanımının ve karbon ayak izinin azaltılmasının önemli bir yeri olduğu vurgulanırken, bu kapsamda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olan Bursagaz'da öncü nitelikte çalışmalar yapıldığı belirtildi. Doğal gazın doğru şekilde kullanıldığında en çevreci, güvenilir ve ekonomik yakıt olduğu hatırlatılırken, doğal gazın iletimi etkilerinin hayat döngüsü prensibiyle analiz edildiği vurgulandı.

55 ton metâl atık geri dönüşüme kazandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen mevzuatlara uygun olarak Bursagaz istasyonlarındaki geçici atık depolama sahalarında depolanan elektronik atıklar, metâl atıklar, sayaç ve ofis malzemelerinin ambalâj atıkları, atık piller, aküler ve atık yağlar lisanslı atık firmalar aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılıyor. Bu atıkların büyük bir bölümünü, madenî sayaçlar ve alüminyum regülatörler oluştururken, 2020 yılında geri dönüşüme kazandırılan metâl atık miktarı yaklaşık 55,5 ton, alüminyum regülatör miktarı ise 4 bin 500 kilo olarak gerçekleşti. Bursagaz, ofis ve sahada ise ‘sıfır atık' prensibiyle, çalışanlarının evlerindeki atık pil, elektronik atık ve atık yağların da geri dönüşüme kazandırılması için destek oluyor.

Bursagaz'ınd aha yaşanabilir bir dünyaya katkıda bulunma amacına, şirketin merkez binasında yaptıkları çalışmalarla da destek verdiklerini ifade edilirken şu açıklamalara yer verildi:

“LEED platinum sertifikasına sahip, sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımla tasarlanan genel müdürlük binamızda2020 yılında yüzde 38, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 44 oranında enerjimizi kendi sistemlerimiz ile ürettik. Elektrik tüketiminin otomasyon sistemiyle kontrol edildiği binada, enerji tüketimi önceliği yenilenebilir enerji kaynaklarına veriliyor. Elektrik enerjisi ihtiyacının belli bir oranı çatı ve cephesindeki güneş panelleri ve rüzgar türbini sayesinde güneş ve rüzgar enerjisinden karşılanıyor; ayrıca trijenerasyon sistemiyle üretilen enerji, binanın enerji ihtiyacına büyük ölçüde katkıda bulunuyor. 2020 yılında gerçekleşen elektrik tüketiminin yüzde 28'i trijenerasyon sisteminden, yüzde 10'u ise solar panellerden karşılandı. Binamızda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, 2020 yılında toplamda 84 konutun kullandığı enerjiye tekabül edecek kadar enerji elde edildi. Aynı zamanda binada toplanan yağmur suları gerekli işlemlerden geçirildikten sonra bahçe sulaması ve rezervuarlarda kullanılıyor. Bu sayede önemli ölçüde su tasarrufu gerçekleştiriliyor.”

Bursagaz, Bursa'ya yeşil alanlar kazandırılması ve yeni neslin çevre konusunda daha bilinçli olması amacıyla sosyal sorumluluk çalışmaları da yürütüyor. Her yıl fidan dikim kampanyası düzenleyen ve Bursagaz Ormanı projesi ile 4 bin fidanı doğayla buluşturan Bursagaz, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği “Geleceğe Nefes” kampanyasına da destek verdi.