Bursagaz sayaçlarını ‘Kutup Yıldızı' ile takip edecek

Yenilikçi projeleriyle sektöre öncü olan Bursagaz, Türkiye'de ilk defa uygulanan yeni ölçüm yazılım sistemi Polaris'i kullanıma geçirdi. Adı Kutup Yıldızı'ndan esinlenilerek koyulan Polaris Uzaktan Sayaç Okuma ve Ölçüm Yönetim Sistemi Projesi ile öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 600 okulun doğalgaz sayacı sisteme bağlanarak yönetilmesi sağlandı. Proje ile Bursagaz'ın 1 milyonu aşan müşterilerinin tüm sayaçlarının sisteme dâhil edilerek; doğalgaz tüketim, basınç, sıcaklık gibi verilerinin anlık, saatlik ve günlük olarak takip edilmesi hedefleniyor.

Bursagaz Türkiye'de bir ilke daha imza atarak, doğalgaz sektörüne öncülük edecek yeni bir ölçüm yönetim sistemi geliştirdi ve uygulamaya aldı. 2016 yılında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kendi okullarının doğalgaz tüketim verilerini web servisler üzerinden gönderilmesi talebini sektörde uzakta okuma teknolojisinin gelişimi açısından fırsat olarak gören Bursagaz, bunu somut bir projeye dönüştürdü. Türkiye'de ilk defa uygulanacak olması sebebiyle EPDK'nın Ar-Ge projesi olarak onayladığı proje kapsamında, 2019 Ocak sonu itibari ile ilk faz çalışmalar tamamlandı ve verilerin Bursagaz merkez yazılımı olan Polaris'e iletimi tamamlandı. Kutup Yıldızı'ndan alınan ilhamla ismi konan Polaris Uzaktan Sayaç Okuma ve Ölçüm Yönetim Sistemi Projesi'ni BTC Bilişim Hizmetleri işbirliğiyle devreye alan Bursagaz, geliştirdiği yeni yazılımla, endüstriyel ve evsel tüm müşterilerine ait bir milyon sayacın okumasını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Türkiye'de ilk defa uygulanacak

Bursagaz'ın hem doğalgaz piyasasındaki hem de bilişim sektöründeki gelişmeleri düşünerek, 1 milyon müşterisini kapsayacak bir geliştirme çalışması yaptığını söyleyen Bursagaz Şebeke Kontrol ve Ölçüm Birim Yöneticisi Gökalp Kaman, “Bu ölçüm yazılım geliştirme projesinin isminin Polaris (Kutup Yıldızı) olarak belirlenmesindeki ana sebep, kutup yıldızının asırlar boyunca insanlara kuzeyi işaret ederek, yön tayini yapmalarını kolaylaştırmasıdır. Bursagaz olarak geliştirdiğimiz bu yazılımın, doğalgaz ölçüm güvenliği, farklı tip sayaçların okunması ve bunların raporlanması konusunda bize kutup yıldızı gibi yön göstereceğini düşünüyoruz. Artık bütün saha AMR ve BOTAŞ EBT prosesleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işlemlerini Polaris üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu proje ile birlikte bir milyon sayaç üzerinden okuma gerçekleştirip, merkezde bu verileri izleyip SAP üzerinden faturalandırma yapabileceğimiz bir altyapıya kavuşmuş olduk. Bu projenin geliştirilmesinden canlıya alınmasına dek tüm süreçlerinde emek gösteren herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Bursagaz'ın hayata geçirdiği ve deprem riski algıladığında erken uyarı vererek olaydan etkilenen bölgenin gazını otomatik olarak kesen SCADA sistemi ile toplanan verilerin yanı sıra müşteri sayaçlarının basınç, sıcaklık, tüketim, gaz bileşenleri, filtre durumu gibi verileri de gerçek zamanlı ve anlık olarak Polaris'e aktarılıyor.