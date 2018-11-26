Bursagaz, SCADA ile depreme hazır

Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi'ne (ENSCON'18-Güz) katıldı. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda şirket yetkilisi, sektör temsilcisi ve akademisyenin katıldığı kongrede Bursagaz yöneticileri, şirketin güvenilirlik ve sürdürülebilirlik yaklaşımına dikkat çeken dört sunum yaptı.

Bir milyona yaklaşan abone sayısıyla Türkiye'nin en büyük üçüncü doğal gaz dağıtım şirketi olan Bursagaz, Uluslararası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi'ne (ENSCON'18-Güz) katıldı. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda şirket yetkilisi, sektör temsilcisi ve akademisyenin iştirakiyle İstanbul'da düzenlenen kongrede, Bursagaz yöneticilerinin sunumları ilgiyle dinlendi. Bursagaz adına ilk sunumu Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi Gamze Demirbaş Çelebi yaptı. Bursagaz'ın hizmet verdiği günden itibaren üzerinde durduğu, son dört yıldır da “Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde' sloganıyla kampanyaya dönüştürdüğü güvenli doğal gaz kullanımı hakkında bilgi veren Çelebi, “Doğal gaz kullanımında dikkat edilmesi gereken, can ve mal güvenliği açısından son derece önemli noktalar var. Biz de bu doğrultuda abonelerimize kişiye özel mektup gönderiminden şehrin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğine kadar çok sayıda iletişim faaliyeti yürütüyoruz” dedi.

Bursagaz Şebeke Kontrol ve Ölçüm Yöneticisi Gökalp Kaman ise deprem riskleri yönetimi projesi SCADA hakkında davetlilere bilgi verdi. Kaman, “Bursa'nın çok büyük bir bölümü birinci derece deprem bölgesinde. Biz de şirketimizin sorumluluk ilkesi doğrultusunda SCADA sistemini kurarak şehrin tamamını kapsayacak şekilde 25 noktaya deprem sensörü yerleştirdik. Bu sensörlerden gelen bilgiler, merkezde akıllı bir yazılım tarafından değerlendiriliyor. Bunun sonucunda gaz anında kesilebiliyor ve acil müdahale ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesi sağlanıyor. Afet durumunda asıl tehlikeyi oluşturan boru hatlarının içindeki doğal gaz da kontrollü bir şekilde tahliye edilebiliyor. Ayrıca şehrin tamamının gazını kesmek yerine yalnızca olaydan etkilenen bölgenin gazını otomatik olarak kesebiliyoruz” diye konuştu.

Kongrede, doğal gaz dağıtımında hayata geçirilen İSG uygulamaları da, Bursagaz İş Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi Yunus Alınca tarafından aktarıldı. Yunus Alınca, “Bursagaz olarak abonelerimizin güvenli doğal gazla alâkalı çalışmalar ve kampanyalar yürütürken İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile de çalışanlarımızın en üst seviyede güvenliğini sağlıyoruz. İSG noktasında bütün prosedürleri eksiksiz yerine getiriyor, gerekli gördüğümüz noktalarda sürekli olarak iyileştirme çalışmaları yapıyor ve bunları eğitimlerimizle destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirlik stratejisiyle kalıcı değerler üretimi

ENSCON'18-Güz'de Bursagaz adına son sunumuİş Mükemmelliği MühendisiSamet Meriçli gerçekleştirdi. Çevreci genel müdürlük binası ile en yüksek sertifika seviyesi LEED Platinum Sertifikası'na lâyık görüldüklerini vurgulayan Meriçli, “Bursagaz olarak insan, ekoloji, ekonomi, sosyal sorumluluk ve operasyonelmükemmellik gibi alanlara odaklanırken sürdürülebilirlik stratejisiyle kalıcı değerler üretmeyi hedefliyoruz. Toplumun her kesimini yakından ilgilendiren sürdürülebilirlik alanında yalnızca sektörümüze değil bütün kesimlere iyi örnek teşkil edecek projeler sunuyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.