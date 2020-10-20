Bursagaz, Uludağ'ı doğalgazla buluşturdu

Türkiye'nin üçüncü büyük doğal gaz dağıtım şirketi Bursagaz, Türkiye'de kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'a doğal gaz hizmeti vermeye başladı. Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, “Uludağ'a ekonomik, çevreci ve konforlu yakıt olan doğal gazı ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Bursagaz, binlerce turisti ağırlayan Uludağ'a doğal gaz hizmeti vermeye başladı. Bursagaz'ın yaptığı 16 milyon TL yatırım ile 12 ay süren alt yapı çalışmaları çerçevesinde 21 kilometre çelik, 9 kilometre polietilen hat döşendi. Çobankaya, 1. Oteller bölgesi, 2. oteller bölgesi, Sarıalan ve Kirazlıyayla Sanatoryum mevkiinde bulunan vatandaşlar ve işletmeler, kış mevsimi başlamadan önce güvenli, çevreci ve ekonomik bir yakıt olan doğal gazı kullanma imkânına kavuştu.

Bursagaz Genel Müdürü BoraÇermikli, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olarak, lisans alanımızdaki bütün bölgelere kesintisiz ve güvenli gaz arzı sağlama hedefiyle operasyonlarımızı yürütüyoruz. Kovid-19 ile mücadele sürecinde de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda hedeflerimiz doğrultusunda Uludağ'a doğal gaz ulaştırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Oteller bölgesi, her yıl binlerce turist ağırlarken kayak ve kış turizminde ülkemizin önemli bir merkez olmasına katkıda bulunuyor. Böylesine önemli bir bölgeye doğal gazı ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Uludağ'ın doğal gaz ile buluşması aynı zamanda çevre kirliliğinin azalmasına, ısınma ihtiyacının en güvenli ve en ekonomik yoldan karşılanmasına ve enerji tasarrufuna da katkıda bulunacaktır. Doğal gazın Uludağ'ın refah seviyesini çok daha yüksek seviyelere taşıyacağına inanıyoruz. Şu anda bütün işletmelerle temas halindeyiz. Abonelik işlemlerini hızla gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

2019 yılında 125 milyon TL yatırım ile 6.700 kilometrelik şebeke alt yapısına ulaşan Bursagaz, 2020'nin ilk 9 ayında yaptığı 94milyon TL'lik yatırımı yıl sonuna kadar yaklaşık 140 milyon TL seviyesine çıkartarak 7 bin kilometrelik şebeke altyapısına ulaşmayı hedefliyor.