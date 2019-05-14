Bursagaz yenilediği online işlemler platformu ile 7/24 iş başında

Kullanıcıların üye olarak 7/24 hizmet alabildiği sistem ile Bursagaz'ın toplumsal fayda yaklaşımına dikkat çeken Bursagaz Müşteri İlişkileri Birim Yöneticisi Şafak İşitemiz, “Daha kullanıcı dostu özelliklerle yenilenen Online İşlemler platformumuz ile müşterilerimize 7/24, hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

Müşteri odaklı yaklaşımlarını ve hizmet servislerini en üst düzeyde konumlandıran Bursagaz'ın web sitesi www.bursagaz.com üzerinden sunduğu “Online İşlemler” platformu, yenilenen ekranı ile kullanıcı dostu bir ara yüze kavuştu. Müşterilerin hızlı, kolay ve 7/24 hizmet alabildiği Online İşlemler platformu ile standart doğalgaz abonelik işlemlerinin yanı sıra tüketim miktarı sorgulama ve fatura analizi gibi pek çok işlem yapılabiliyor.

Müşterilere sunacağı hizmetler hakkında bilgi veren Şafak İşitemiz, “Müşteri odaklı hizmet anlayışımız ile yenilikçiliği ön planda tutarak, sektörde öncü çalışmalara imza atıyoruz. Yenilenen Online İşlemler platformu ile müşterilerimiz evrak prosedürlerini en aza indirerek tüm işlemlerini web sitemiz üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Doğalgaz kullanım sözleşmesi veya iptali ile ilgili işlemlerin yanı sıra gaz açma randevusu, iç tesisat proje görüntüleme, endeks bildirimi, geçmişe ait doğalgaz faturalarını e-arşiv aracılığıyla görüntüleme ve indirme, grafik detaylı fatura tüketim analizi gibi hizmetlerden de faydalanabilecekler. Bursagaz müşterileri doğalgaz faturalarını da, Online İşlemler Platformu aracılığıyla beş bankanın kredi kartına taksit ayrıcalığı ve 3D güvenli ödeme imkanıyla ödeyebilecekler. Bursagaz Online İşlemler platformu ile talep, öneri veya şikayet bildirimi gibi işlemler de 7/24 online olarak gerçekleştirebilecek" dedi.