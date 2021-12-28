Bursagaz'dan abonelerine önemli uyarı

Yapılan açıklamada, “Lodoslu havalarda abonelerimiz baca gazı sızıntısına dikkat ederek, mutlaka havalandırma menfezlerini açık tutmalı ve bacalı cihazın bulunduğu ortamda uyumamalı” denildi.

Bursagaz, kış mevsiminin etkisini Bursa genelinde iyiden iyiye göstermeye başladığı bugünlerde, doğal gazın evlerde ve iş yerlerinde güvenli şekilde kullanılması için alınması gereken önlemleri paylaştı. Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesine göre; iç tesisatta yapılacak tadilatlar için izin alınması, proje dışı tesisat yapılmaması, uygunsuz ve kötü kullanım, tesisatın bakımsızlığı, yanlış ve bozuk ekipman kullanılmaması ve iç tesisatta yapılacak olan bakımlar ile alınması gereken önlemler doğal gaz abonelerinin yükümlülüğünde bulunuyor. Bu nedenle Bursagaz, 1 milyonu aşkın abonesinin güvenli ve konforlu bir kış mevsimi geçirmeleri için doğal gaz tesisatlarının ve cihazlarının bakımını mutlaka yaptırmaları gerektiğini hatırlattı.

Yapılan açıklamada, doğal gaz tesisatlarına Bursagaz'ın onayı olmadan, proje dışı herhangi bir müdahalede bulunulmaması gerektiği belirtilirken, baca ve tesisatlarının yıllık bakımlarının Bursagaz'dan yetki almış olan ve www.bursagaz.com adresinden listesine ulaşılabilen sertifikalı firmalara yaptırılması gerektiği vurgulandı. Bacanın çekiş gücünün azalması ve atık gazın konuta yayılması gibi tehlikelere karşı uyaran açıklamaya göre, tesisat bakımı yaptıran abonelerin, cihazın doğal gaz ve baca bağlantı parçalarının sızdırma yapıp yapmadığını ve baca sensörünün çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmesi büyük önem taşıyor. Hermetik olmayan bacalı cihazların doğrudan bina duvarından dışarıya değil, mutlaka bacaya verilmesi, aynı zamanda bacalı cihaz ile aspiratörlerin aynı bacaya bağlanmadığından emin olunması gerekiyor. Açıklamada, bacalı cihaz kullanan abonelere karbonmonoksit alarm cihazı bulundurmaları ve pil ömrünü sık sık kontrol etmeleri de öneriliyor.

Kaçak durumunda atık gazın dağılmasını sağlayan menfezler mutlaka açık olmalı

Açıklamada özellikle lodoslu havalarda sızıntı ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanarak, “Havalandırma menfezleri, ortama taze hava girmesini sağlar ve güvenli doğal gaz kullanımı için önemli bir araçtır. Menfezlerin mutlaka açık olması gerekiyor. Abonelerimiz güvenlik önlemi olarak bacalı cihazın bulunduğu ortamda uyumamalı ve lodoslu havalarda bacalı cihazı çalıştırmanın riskli olduğunu unutmamalıdır” denildi.

Yeni abonelerine yönelik uyarılarda da bulunan Bursagaz, doğal gaz yakıcı cihazı alırken ürünün emniyetli ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini gösteren “CE belgesi” olmasına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı. Tuğla, beton vb. malzemeden yapılmış ve CE belgesi olmayan doğal gaz bacalarının ise mevzuata göre yenilenmesi gerekiyor. Yeni bir eve taşınan kullanıcıların gaz kullanım sözleşmesini üzerlerine almaları gerektiğinin ve bunun yasal bir zorunluluk olduğunun da altı çizildi.

Acil durumda 187'yi arayın

Bursagaz'dan yapılan açıklamada, herhangi bir gaz kokusu hissedildiğinde yapılması gerekenlerle ilgili de şu bilgilere yer verildi:

Gaz kokusu hissettiğinizde çakmak ve kibrit yakmayın, lamba ve diğer elektrikli cihazları açmayın. Doğal gaz ile çalışan cihazların ve sayacınızın vanasını kapatın. Kapı zilini ve telefonu kullanmayın. Gaz kokusu olan yerde bulunan kişileri ortamdan uzaklaştırın. Evinizin dışından 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı arayın.