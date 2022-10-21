Bursagaz'dan kış öncesi önemli uyarı

Soğuklar başlamadan doğal gaz tesisatlarının bakımlarının yetkili firmalara mutlaka yaptırılmasını belirten Bursagaz yetkilileri, abonelere özellikle lodoslu havalarda baca gazı sızıntısına dikkat etmeleri, havalandırma menfezlerini mutlaka açık tutmaları ve bacalı cihazın bulunduğu ortamda uyumamaları yönünde hatırlatmalar yaptı. Doğal gaz tesisatlarına Bursagaz'ın onayı olmadan, proje dışı herhangi bir müdahalede bulunulmaması gerektiğinin altı çizilen uyarılarda şu cümlelere yer verildi;

"Tesisat bakımı yaptıran aboneler, cihazın doğal gaz ve baca bağlantı parçalarının sızdırma yapıp yapmadığını ve baca sensörünün çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmesi büyük önem taşıyor. Hermetik olmayan bacalı cihazların doğrudan bina duvarından dışarıya değil, mutlaka bacaya verilmesi, aynı zamanda bacalı cihaz ile aspiratörlerin aynı bacaya bağlanmadığından emin olunması gerekiyor. Bacalı cihaz kullanan abonelere karbonmonoksit alarm cihazı bulundurmaları ve cihazın pil ömrünü sık sık kontrol etmeleri de önemli. Yeni aboneler, alacakları doğal gaz yakıcı cihazın emniyetli ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini gösteren ‘CE belgesi' olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. Tuğla ve beton gibi malzemeden yapılmış ve CE belgesi olmayan doğal gaz bacalarının ise mevzuata göre yenilenmesi gerekir. Yeni bir eve taşınan kullanıcılar, gaz kullanım sözleşmesini üzerlerine almalarının önemi vurgulanarak, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu unutmamalı."

Bursagaz'dan yapılan açıklamada, bir gaz kokusu hissedildiğinde yapılması gerekenlerle ilgili de şu bilgilere yer verildi;

"Gaz kokusu hissettiğinizde çakmak ve kibrit yakmayın, lamba ve diğer elektrikli cihazları açmayın. Doğal gaz ile çalışan cihazların ve sayacınızın vanasını kapatın. Kıvılcım çıkarabileceği için kapı zili ve telefon kullanmayın. Gaz kokusu olan yerde bulunan kişileri ortamdan uzaklaştırın. Evinizin veya iş yerinizin dışından 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı arayın."