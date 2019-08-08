Bursagaz'ın Genel Müdürü Bora Çermikli oldu

Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Bursagaz'ın genel müdürlüğü görevine, Bora Çermikli getirildi.

Haziran ayından itibaren Ş. çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Bursagaz'da önemli bir atama gerçekleşti. 1 milyonu geçen abone sayısıyla Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden biri olan Bursagaz'ın genel müdürlüğü görevine Bora Çermikli getirildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi Bölümü mezunu olan Çermikli, Boğaziçi Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamladı. 20 yıldan fazla profesyonel tecrübesi bulunan Çermikli, kurumsal finansman ve hazine uzmanı olarak başladığı kariyer hayatında, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde CFO'luk görevlerini üstlendi. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ve Türkiye'de hazırlanan en prestijli araştırmalardan biri olarak gösterilen "en etkin 50 CFO" listesinde yer alan Çermikli, son olarak Türkiye ve Azerbaycan'ın en önemli stratejik iş birliği projesi olan TANAP'ın CFO'su olarak görev yapıyordu. Çalıştığı şirketlerde özellikle büyüme projelerinde aktif rol alan Çermikli, 1 Ağustos 2019 itibarıyla Bursagaz Genel Müdürü olarak görevine devam edecek.