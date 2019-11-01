Bursagaz'ın sanal gerçeklik teknolojisine sahip ‘Görsel Öğrenme Merkezi' açıldı

İç tesisat kontrol ve ihbar işlemlerini sanal gerçeklik dünyasına taşıyan Bursagaz, ‘Görsel Öğrenme Merkezi'ni hizmete açtı. EPDK'dan onay ve teşvik alan proje, doğalgaz dağıtım sektöründe bir ilk olma özelliğine sahip.

1 milyonu aşkın abonesi ile Türkiye'nin 3'üncü doğalgaz dağıtım şirketi olan Bursagaz, yenilikçi projeleriyle de sektöre öncülük ediyor. Bursagaz tarafından geliştirilen ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) onay ve teşvik alan Görsel Öğrenme Merkezi, hizmete girdi. Türkiye genelinde sayılı örnekleri bulanan, doğalgaz dağıtım sektöründe isebir ilk olma özelliğine sahip Görsel Öğrenme Merkezi, yeni nesil öğrenme süreçlerinden biri olan sanal gerçeklik teknolojisine sahip.

Bursagaz'ın Nilüferköy yerleşkesinde kurulan Görsel Öğrenme Merkezi'nin açılışında konuşan Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, oluşturulan merkezde en son teknoloji ve modern eğitim metotlarının kullanıldığını belirterek, “Bu projeyle çalışanlarımızın eğitimlerine simülasyon ile destek vermeyi amaçlıyoruz. Merkezimiz ayrıca ilerleyen dönemlerde ihtiyaç doğrultusunda gelişebilecek farklı eğitim programlarına da ev sahipliği yapabilecek şekilde kurgulandı. Bursagaz'da öğrenmeyi davranışa dönüştüren bu yeni nesil öğrenme teknolojisi ile artık iç tesisat kontrol ve ihbar işlemleri sanal gerçeklik dünyasına taşınıyor” diye konuştu.

Programa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik de Bursagaz'ın teknoloji odaklı yönetim anlayışı ve örnek uygulamalarıyla Bursa'nın en önemli markalarından biri olduğunu söyledi. Bursagaz'ın şehre katkı sağlamaya devam ettiğini belirten Çelik, “Bugün güzel projelerden birine şahitlik ediyoruz. Bu proje, Bursagaz personeli, tesisat firmaları çalışanları, üniversite öğrencileri gibi birçok kişiye fayda sağlayacağı gibi toplumsal gelişmeye de katkı sunacaktır” diye konuştu.

Bütün mekânlar modellendi

Bursagaz'ın 8 kişilik ekibi tarafından geliştirilen projede iç tesisat ve ihbar süreçlerine ait yapılan detaylı çalışmalar sonucunda; daire içi ilk ve ikinci tesisat ile ticari işletme ve kazan dairesi tesisatı kontrolleri, servis kutusu, merdiven boşluğu ve daire içi koku ihbarı, gaz yokluğu, elektrik arklanması, hat hasarı ihbarlarına ait bütün mekânlar modellenerek sanal ortama taşındı. Öğrenme performansını anlık olarak ölçebilen söz konusu merkez ile iş sağlığı ve güvenliği riski olmadan eğitim alınmasına olanak sağlandı.

Doğalgaz dağıtım sektöründe bir ilk olan projede ilk adım Eylül 2018'de atıldı. EPDK'ya Görsel Öğrenme Merkezi Projesi adı altında Bursagaz tarafından yapılan başvuru Ekim 2018'de kabul edildi ve resmi olarak çalışmalar başladı. Bu çerçevede sanal gerçeklik uygulamasının kurulacağı Görsel Öğrenim Merkezi bünyesinde 50 kişilik bir eğitim salonu oluşturuldu. Yazılım sürecinin ardından tamamlanan proje 21 Ekim, Pazartesi günü devreye girdi. Enerji sektörü ve iş dünyasına katkı yaratması beklenen projenin ilerleyen dönemlerde Bursagaz'ın diğer iş süreçlerinde de uygulanması planlanıyor.