Bursalı 116 sporcu kuşak sınavından başarıyla geçti

Bursa'da faaliyet gösteren Emek Sporda 116 küçük sporcu kuşak sınavını başarıyla geçti.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla taekwondo branşında Bursa'nın marka kulüplerinden olan Emek Spor Kulübü'nde, kuşak sınavı heyecanı yaşandı.

Emek Spor Kulübü Taekwondo Şubesi'nin 2022 Yılı üçüncü dönem Kuşak Sınavı Sertifika Töreni Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kuşak Sınavını başarıyla geçen 116 sporcunun sertifakalarına kavuştuğu törene, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Boks Federasyonu As Başkanı Fuat Alpaslan, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, Taekwondo İl Temsilcisi Turgay Aydın ile çok sayıda davetli katıldı.

Sertifika töreninde küçük sporcuların heyecanına ortak olan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Büyükşehir Belediyesi olarak il genelindeki bütün spor kulüplere gerekli her türlü desteği verdiklerini söyledi. Yıldız, günümüzde çocukların büyük bölümünü zamanlarını bilgisayar başında geçirirken, spora yönelen küçük teakwondocuları tebrik etti.

Emek Spor Kulübü Başkanı Orhan Aydın, Emek Spor Kulübü Taekwondo Şube Sorumlusu ve Bursa Taekwondo İl Tertip Komitesi Başkanı Doğan Aydın, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç ve Türkiye Boks Federasyonu As Başkanı Fuat Alpaslan da kuşak sınavını geçen küçük sporculardan gelecekte büyük başarılar beklediklerini vurguladı.

Kulüp Taekwondo Antrenörü Osman Gül'ün taekwondo yeminini yaptırdığı etkinliğin ardından küçük sporcular sertifikalarını protokol üyelerinin elinden aldı.