Bursalı Ak kadınlardan Hatay'a 550 koli mutfak malzemesi

AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan ‘Sıcak sofralar tekrar kurulsun' projesi çerçevesinde AK Parti Bursa il kadın kolları teşkilatları tarafından deprem bölgesindeki kadın ve ailelere destek amacıyla hazırlanan ve mutfak setinden oluşan yardım 550 yardım kolisi Hatay'a gönderildi.

Asrın felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren her kademesi ile sahada olan AK Parti, kadın kolları teşkilatları ile de özellikle kadın ve çocukların ihtiyaçlarını tespit ve temin için seferber oldu.Çadır kentlerin kurulması ve kısa zamanda konteyner kentlere geçilecek olması, ihtiyaçları farklı bir noktaya taşıdı.AK Kadınlar, tencere-tava, çaydanlık, tabak-kase, bardak, çatal-kaşık saklama kabı, ekmek bıçağı, sofra bezi gibi ürünlerden oluşan yardım kolileri ile depremin ardından geçici yerleşimlere sığınan depremzede vatandaşlara destek olacak.

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, “Maalesef 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen, tüm Türkiye'yi derinden sarsan, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremleri yaşadık.Yaşanan depremler sonrası teşkilatlarımız ilk günden itibaren depremin yaşandığı illerimizde seferber oldu.Depremden etkilenen vatandaşlarımızı çadırkent ve konteyner kentlerimizde ziyaret ederek onları yalnız bırakmadık.İllerimize gelen depremzedelerimizi de kaldıkları yerlerde ziyaret ederek destek olduk” ifadelerini kullandı.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan ve 70 ilin katılımıyla desteklenen kampanya çerçevesinde Bursa Teşkilatları olarak tüm il, ilçe ve mahalle teşkilat mensuplarının da destekleriyle 550 adet koli hazırladıklarını belirten Emel Gözükara Durmaz, “Hazırladığımız yardım kolilerini Hatay İlimize gönderiyoruz. İlk günden bu yana depremzedelerimizi yalnız bırakmayan ve kampanyamıza destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz.Bu zor günleri hep birlikte atlatacak, yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.