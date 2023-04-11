Bursalı Aşık Yunus'a vefa

Yıldırım Belediyesi, Bursa'nın önemli gönül sultanlarından Aşık Yunus'un apartmanlar arasında sıkışıp kalan kabrinin etrafını açarak, gün yüzüne çıkardı.

Yıldırım Belediyesi, Niyazi Mısri tarafından bulunup, 1700'lü yıllarda Yedekçi Ali Efendi tarafından inşa edilen ve zamanla tahrip olarak günümüze ulaşamayan türbe ve mescitten kalan Âşık Yunus, Yunus Emre ve âşıkların önderi Abdürrezzak'a ait kabirleri binalar arasından kurtararak hak ettiği değere kavuşturdu. Kamulaştırma çalışmalarının tamamlanıp yıkımların gerçekleştirildiği türbe alanında devam eden çevre düzenlemelerinde sona gelindi.

Gün yüzüne çıktı

Yıldırım'ın önemli değerleri arasında yer alan ancak geçmişte yapılan hatalar nedeniyle bugüne kadar hak ettiği değeri göremeyen Âşık Yunus'un ve beraberindeki isimlerin ebedi istirahatgahlarının, bölgede yapılan yıkımlarla meydana çıkarıldığını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Karamazak Mahallemizde, Yeşil Külliyesi ile Emirsultan Külliyesi arasındaki bir noktada yer alan Emir Sultan Hazretleri'nin dervişi olarak bilinen Sufi Şair Âşık Yunus'un üç apartman arasındaki boşlukta bulunan türbesi, dar bir koridordan geçilerek ziyaret edilebiliyordu. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak türbenin etrafını açmak için bir çalışma başlattık. Türbeyi ortaya çıkarmak için gerekli kamulaştırmaları yapıp yıkım işlemini tamamladık. Ekiplerimiz türbenin etrafındaki peyzaj çalışmalarını tamamladı. Yıldırım'ın önemli değerlerinden biri olan Âşık Yunus'a vefa borcumuzu ödeyeceğiz” dedi.

Yıldırım'a hizmet etmenin tarihi bir sorumluluğu olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu sorumluluğun bilinciyle, bir yandan kentin geleceğini inşa ederken, bir yandan da şehrin tarihini, kültürünü, sanatını, vefasını, ruhunu ve medeniyet mirasını ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz. Medeniyetimizi aydınlatan kandilleri, anmak ve onların ışığını bugüne taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Aşık Yunus, 15'inci asırda Bursa'da yaşamış Emir Sultan'a mensup Kübrevi dervişlerinden biridir. Yunus Emre ilahisi olarak bilinen ve bestelenen birçok şiir de Âşık Yunus'a aittir. Yıldırım Belediyesi olarak Aşık Yunus Türbesi'ni özgürlüğüne kavuştururken Bursalı Aşık Yunus'un daha önce bestelenmemiş şiirlerinden oluşan albümünü çıkardık ve Bursalı Aşık Yunus kitabını yayın hayatına kazandırdık” diye konuştu.