Bursalı atletler ülke ülke gezip şehri temsil ediyor

Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyeleri ilerlemiş yaşlarına rağmen ülke ülke gezip maratonlarda Bursa'yı temsil ediyor.

Son olarak düzenlenecek uluslararası yarı maratonuna katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden 11 atlet koşarak Bursa'yı en iyi şekilde temsil edecek. Koşmanın kendileri için bir tutku olduğunu ifade eden atletler, "Bu zamana kadar pek çok ülkede maratona katılarak şehrimizi en iyi şekilde temsil ettik. Kıbrıs'ta düzenlenen yarı maratonda şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.