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Bursalı avcılar 252 kiloluk yaban domuzu vurdu

Bursa’da avcılar 250 kiloluk domuz avladı.

Bursa'da avcılar 250 kiloluk domuz avladı. Domuzu görenler gözlerine inanamadı.


Bursa'nın Harmancık ilçesinde ekili tarlaları talan eden yaban domuzları, köylüleri canından bezdirdi. Köylülerin talepleri üzerine sürek avına çıkan Harmancık Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyeleri, bir süre sonra Harmancık'ta 250 kilo ağırlığında yaban domuzunu avlayıp, köylüleri bu dertten kurtardı.


Kulüp Başkanı Mustafa Balı, "Bursa'nın dağ yörelerinde çok fazla domuz popülasyonu var. Tarlalarımızı talan eden yaban domuzları ana yola çıkarak trafik güvenliğini de tehlikeye sokuyor. Mağdur çiftçilerimizin talebi üzerine ava çıktık. Köylülerimize zarar veren korkutan yaban dev domuzlarını bulup, zor da olsa avladık. Dev domuzları birkaç arkadaş anca öldürebildik" dedi.

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