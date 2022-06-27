İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursalı belediye başkan yardımcısı Yunan adasından Türkiye'ye yüzerek geçti

Bursa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu Yunanistan’ın Meis adasından Kaş’a yüzerek geçti.

Bursa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu Yunanistan'ın Meis adasından Kaş'a yüzerek geçti. 7.1 kilometrelik mesafeyi 2 saat 41 dakikada yüzen Hasanoğlu, kulaçları Ege'de barış için attık dedi.


Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu yüzmede sınır tanımıyor. Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivalinde düzenlenen 16. Meis - Kaş Yüzme Yarışlarına katılan Hasanoğlu, Yunanistan'ın Meis adasından Antalya'nın Kaş ilçesine yüzerek geçti.


7.1 kilometrelik mesafeyi 2 saat 41 dakikada yüzen Cem Kürşad Hasanoğlu, "Mavi vatanda kulaçları Ege'de barış için attık. Bu yüzmemi Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Batı Trakya Türk azınlığın gençlerine armağan ediyorum" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.