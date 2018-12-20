Bursalı besteci ABD'de 2018'in en iyi bestecisi olmaya aday

Bursalı besteci Mehmet Ali Sanlıkol, ABD'de yılın bestecisi olmaya aday. Mehmet Ali Sanlıkol, yarışmada 11 aday arasında favori gösteriliyor.

2016 yılında ‘Vecd' isimli eserinin de içinde yer aldığı Dreams and Prayers albümü ile Grammy Ödülleri'nde finale kalan Türk müzisyen Mehmet Ali Sanlıkol, müzik dünyasında yine önemli bir yarışta adaylar arasında yer aldı.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nden esinlenerek bestelenmiş “Bir İstanbul Beyefendisi” isimli bestesiyle dikkat çeken Bursalı müzisyen Mehmet Ali Sanlıkol, ABD'de 2018 Yılının En İyi Bestecisi oylamasında yer alıyor. Sanlıkol, 11 adayın yer aldığı yarışmada favori gösteriliyor. Oylama, 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek. Oyalamada Mehmet Ali Sanlıkol önde gidiyor. İsteyenler 21.cm.org sitesinde oylarını kullanarak başarılı besteci Sanlıkol'a destek verebiliyor. Beş yaşından itibaren resitaller vermeye başlayan, Türkiye'deki eğitimlerinin ardından burslu olarak Berklee Müzik Koleji'ne kabul edilen Mehmet Ali Sanlıkol, uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde müzik alanında başarılı çalışmalara imza atıyor. Sanlıkol, dünyanın bir çok kentinde müzik dünyasından ünlü isimlerle de sahne aldı.