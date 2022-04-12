Bursalı bisikletçiler iftardan sahura pedal çevirdi.

Bursalı bisiklet tutkunları iftardan sonra Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizmi bölgesi olan Uludağ'a pedal çevirdi.

Bursa'da bisiklet sporuna gönül vermiş; aralarında milli sporcuların da bulunduğu bisikletçilerin ramazan ayında geleneksel hale getirdikleri bisiklet turu gerçekleşti. Bu yıl 8.si düzenlenen Uludağ tırmanış etkinliği için saat 21:30'da Esentepe Mahallesinde toplanan 8 bisikletçi, Çekirge Yolu üzerinden yaklaşık 2 saat pedal çevirerek Uludağ'a çıktı. Milli Parklar girişinde fotoğrafla anı kayıt altına alan bisikletçiler, sahur vaktine kadar Bursa'ya inerek etkinliği tamamladı.

Tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı etkinlikte, bisikletçiler kask, ön ve arka ışıkları ile kazaya karşı her türlü tedbiri aldı. Bisikletçiler adına konuşan Eyüp Durgun, ramazan ayında gündüzleri oruç tuttukları için antrenman yapamadıkları ve yarışlara hazırlandıkları için iftardan sonra bisiklet turuna çıktıklarını söyledi.

Geçen sene pandemi engeline takıldıklarını ve temsilen 3 arkadaşının turu gerçekleştirdiğini ifade eden Durgun, "Uludağ yokuş ve bilinen bir güzergah. Bu turu geleneksel hale getirdik. Bundan sonra da inşallah diğer ramazanlarda da devam ederiz" ifadelerini kullandı.