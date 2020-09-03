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Bursalı çiftçiler kavun hasadından memnun

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kentin kavunuyla nam salan Çavuş Mahallesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette kavun üreticileriyle bir araya geldi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kentin kavunuyla nam salan Çavuş Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette kavun üreticileriyle bir araya geldi. Üreticiler bu seneki hasattan dolayı mutlu olduklarını belirterek, kendilerine her konuda desteklerini esirgemeyen Başkan Özkan'a mahalle halkı adına teşekkür ettiler.


Karacabey'e bağlı Çavuş Mahallesi'nde, temmuz ayından bu yana devam eden kavun hasadı bu yıl çiftçinin yüzünü güldürürken, Belediye Başkanı Ali Özkan da bölgeye giderek, kavun üreticileriyle ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.


Üreticiler bu seneki hasattan dolayı mutlu olduklarını belirterek, kendilerine her konuda desteklerini esirgemeyen Başkan Özkan'a mahalle halkı adına teşekkür ettiler.


Desteğimiz sürecek


Başkan Ali Özkan da 3T vizyonunun önemli bir ayağı olan tarımsal faaliyetleri çok önemsediklerini ifade ederek, “Karacabey, geçmişten bu yana üretim merkezi. Biz de bu bilinçle, üreticilerimizle her fırsatta bir araya gelip taleplerini dinliyor ve elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Karacabey'in tarımdaki sembol ürünlerinden birisi, Çavuş Mahallemizde ve çevresinde yetiştirilen kavunlardır. Bu kavunlar, susuz tarımla yetiştirilen ve ata tohumundan gelen kavunlar olmasından dolayı ayrı bir öneme sahiptir. Üreticilerimizin bu yılki hasattan memnun olması bizleri de sevindirdi. Desteklerimiz her zaman devam edecek. Tüm üreticilerimize bereketli kazançlar diliyorum”

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