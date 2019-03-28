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Bursalı çiftçilere don ikazı

Meteoroloji Müdürlüğü Bursa’nın da bir kısmını kapsayan zirai don uyarısı yaptı.

Meteoroloji Müdürlüğü Bursa'nın da bir kısmını kapsayan zirai don uyarısı yaptı. Bursa'nın güneyinde hafif, orta ve yer yer kuvveti don beklendiği bildirildi.


28 Mart Perşembe gecesinden 31 Mart Pazar sabahına kadar süreceği tahmin edilen zirai don uyarısında Meteoroloji Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi: "Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara'nın güneydoğusu (Bilecik, Sakarya'nın ve Bursa'nın güneyi), İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya), Göller Yöresi (Burdur, Isparta) ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir."

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