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Bursalı dağcılar Uludağ zirvesine tırmandı

Bursalı dağcılar beyazlara bürünen Uludağ’ın tadını çıkarmaya başladı.

Bursalı dağcılar beyazlara bürünen Uludağ'ın tadını çıkarmaya başladı. Pandemi dolayısıyla etkinliklerine bir süre ara veren dağcılar, aldıkları izinle Marmara bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ'ın zirvesine tırmandı.


Yeşil Bursa Dağcılık Spor Kulübü Derneği ve Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü'nden toplam 11 dağcı hafta sonu Uludağ'da tırmanış etkinliği düzenledi.


Bursa Valiliği'inden alınan izinle hafta sonu düzenlenen etkinlikte Uludağ Küçükzirve'ye çıkıldı. 80 santimetreye ulaşan karda Oteller Bölgesi'nden 2543 metre yüksekliğindeki zirveye çıkan dağcılar Uludağ'ın büyüleyen manzarasını da kaydetmeyi ihmal etmedi.

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