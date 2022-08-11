Bursalı doktorun ilk kitabı çıktı

Bursalı doktor Yücel Gizdeş'in ilk kitabı olan “Mor Yemeni” Cinius yayınevinde basılarak satışa çıktı.

1965 yılında Bursa'da dünyaya gelen ve Bursa Erkek Lisesi'nden 1982 yılında mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru olan Yücel Gizdeş'in kitabının konusu şöyle; Bilim kurgu romanın kahramanı Murat, hayat mücadelesine çok küçük yaşta başlar. Önce babası daha sonra da annesi onu yaşam mücadelesinde yalnız başına bırakır. Küçük yaştan itibaren yaşadığı psikolojik travmalar hayatının her dönemimde ona eşlik eder, onu yalnız bırakmaz ve yaşamı çekilmez hale getirir.

Murat ülkemizin yakın tarihinde yaşanan sosyal problemleri, adaletsizlikleri ve haksızlıkları yaşayarak büyür. Adam kayırma, menfaat çatışmaları gibi ülkemizin gerçekleriyle yüzleşerek hayata tutunmaya çalışır.

Dönence günleri Murat için çok özel tarihlerdir. Onun yaşamının önemli anlarında bu tarihler hep karşısına çıkar. Onun hayatına sanki gizli bir el, hep bu zamanlarda müdahale eder. Murat bu tarihlerin sembolik bir anlamı olduğuna inanır. Bu günler onun geçmiş hayatındaki gizemli olayların anahtarlarıdır. Bu sırları çözmeye çalışır.